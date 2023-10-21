Вночі ворог застосував тактику “змішаних атак” на Дніпропетровщині, – Гуменюк

Військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет, КАБ (керованих авіабомб) та дронів.
Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, в ефірі телемарафону.
Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо, – заявила вона.
Під час нічної атаки по Україні росіяни застосували авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети “Іскандер-К” та ударні БпЛА типу Shahed-136/131.
Така тактика спрямована на виснаження систем ППО.
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