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  • Вночі ворог застосував тактику “змішаних атак” на Дніпропетровщині, – Гуменюк

Вночі ворог застосував тактику “змішаних атак” на Дніпропетровщині, – Гуменюк

Сьогодні 09:58
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Сьогодні вночі росіяни застосували тактику "змішаних" атак на мирні громади Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Вночі ворог застосував тактику

Військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет, КАБ (керованих авіабомб) та дронів.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, в ефірі телемарафону.

Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо, – заявила вона.

Під час нічної атаки по Україні росіяни застосували авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети “Іскандер-К” та ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Така тактика спрямована на виснаження систем ППО.

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