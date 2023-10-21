Попросив подзвонити та втік: на Дніпропетровщині затримали грабіжника

У місті Новомосковськ затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці мобільного телефона.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Зловмисник 19 жовтня підійшов до потерпілого та попрохав мобільний телефон, щоб зробити “важливий дзвінок”.

Підозрюваний “віддячив” потерпілому тим, що кинувся тікати разом із мобільним телефоном.

Ошуканий чоловік намагався наздогнати крадія, але не зміг.

Грабіжника затримали вже поліцейські, які та вилучили у нього мобільний телефон.

Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини 38-річний місцевий житель. Тепер йому загрожує до 7 років.

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