Попросив подзвонити та втік: на Дніпропетровщині затримали грабіжника - Днепр Инфо
Попросив подзвонити та втік: на Дніпропетровщині затримали грабіжника
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Сегодня 12:54

У місті Новомосковськ затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці мобільного телефона.

Новости Днепра про Попросив подзвонити та втік: на Дніпропетровщині затримали грабіжника

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Зловмисник 19 жовтня підійшов до потерпілого та попрохав мобільний телефон, щоб зробити “важливий дзвінок”.

Підозрюваний “віддячив” потерпілому тим, що кинувся тікати разом із мобільним телефоном.

Ошуканий чоловік намагався наздогнати крадія, але не зміг.

Грабіжника затримали вже поліцейські, які та вилучили у нього мобільний телефон.

Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини 38-річний місцевий житель. Тепер йому загрожує до 7 років.

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Новости Днепра про Попросив подзвонити та втік: на Дніпропетровщині затримали грабіжникаУкраїнська

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