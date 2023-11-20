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  • В Никополе из-за обстрела 20 ноября погибла 83-летняя женщина: есть пострадавший

В Никополе из-за обстрела 20 ноября погибла 83-летняя женщина: есть пострадавший

Сегодня 15:05
просмотров

Еще одна жертва русского террора в Никополе.

Новости Днепра про В Никополе из-за обстрела 20 ноября погибла 83-летняя женщина: есть пострадавший

83-летняя женщина погибла при обстреле Никополя в Днепропетровской области 20 ноября. Ранение получил 53-летний мужчина, сообщил глава ОВА Лисак.

На сегодня известно, что повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные сооружения, авто, линия электропередач и газопровод. Об обстрелах ранее сообщал председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко, который отмечал, что на территорию города также прилетел вражеский дрон.

В Никополе и районе уже отменили воздушную тревогу.

upd: В прокуратуре сообщили, что начали уголовное производство по факту нарушения правил и обычаев войны.

Новости Днепра про В Никополе из-за обстрела 20 ноября погибла 83-летняя женщина: есть пострадавший

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Новости Днепра про В Никополе из-за обстрела 20 ноября погибла 83-летняя женщина: есть пострадавшийУкраїнська Новости Днепра про В Никополе из-за обстрела 20 ноября погибла 83-летняя женщина: есть пострадавшийРусский

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