У Нікополі через обстріл 20 листопада загинула 83-річна жінка: є постраждалий

83-річна жінка загинула під час обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині 20 листопада. Поранення отримав 53-річний чоловік, повідомив очільник ОВА Лисак.
Станом на зараз відомо, що пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін. Про обстріл раніше повідомляв голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, який зазначав, що на територію міста також прилетів ворожий дрон.
Наразі у Нікополі та районі скасували повітряну тривогу.
upd: У прокуратурі повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил та звичаїв війни.
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