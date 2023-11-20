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  • У Нікополі через обстріл 20 листопада загинула 83-річна жінка: є постраждалий

У Нікополі через обстріл 20 листопада загинула 83-річна жінка: є постраждалий

Сьогодні 15:05
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Ще одна жертва російського терору в Нікополі.

Новости Днепра про У Нікополі через обстріл 20 листопада загинула 83-річна жінка: є постраждалий

83-річна жінка загинула під час обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині 20 листопада. Поранення отримав 53-річний чоловік, повідомив очільник ОВА Лисак.

Станом на зараз відомо, що пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін. Про обстріл раніше повідомляв голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, який зазначав, що на територію міста також прилетів ворожий дрон. 

Наразі у Нікополі та районі скасували повітряну тривогу. 

upd: У прокуратурі повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил та звичаїв війни. 

Новости Днепра про У Нікополі через обстріл 20 листопада загинула 83-річна жінка: є постраждалий

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Новости Днепра про У Нікополі через обстріл 20 листопада загинула 83-річна жінка: є постраждалийУкраїнська

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