В Никополе из-под воды вынырнул легендарный Орлов остров, затопленный более полувека назад (ФОТО)

Орлов остров, затопленный Каховским водохранилищем, показался из-под воды.

По словам историков-краеведов, Орлов остров когда-то был популярным местом отдыха, пока его по приказу Сталина не затопили во время строительства Каховской ГЭС в 1954 году. Теперь же, когда водохранилище обмелело, он снова показался из-под воды.

Фото острова показали журналисты издания Nikopol.news.

Сейчас виден только тонкий отрезок суши, где уже отдыхают чайки, но раньше это было популярное место отдыха для сотен жителей Никополя. Сюда приходили целыми семьями, чтобы погреться на солнышке, лежа на чистом песке и любуясь пейзажами.

В краеведческом музее сохранились архивные снимки со времен, когда водохранилища еще не было. Снято фото в 1910-1914 годах. Сам остров появился ориентировочно в 1846 году, когда во время мощного наводнения образовалось еще одно русло Днепра. Между старым и новым руслом осталась часть суши, где потом поселились птицы и звери.

По легенде, остров назвали Орлов, потому что здесь на высоком дереве возвел гнездо орел.

А уже в 1954 году остров затопили. Теперь же он снова показался из-под воды.

Напомним, ранее блогер из Днепра Артем Костюк показал сокровища, найденные на дне Каховского моря.

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