Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Каховское водохранилище или как его прозвали местные – море, продолжает открывать свои секреты. Эти территории были затоплены более 60 лет, поэтому сейчас здесь можно найти интересные артефакты.
Исторический блоггер из Днепра Артем Костюк показал некоторые из находок, оставшихся на дне омелевшего моря.
Старая винтовка, которую, вероятно, изготовили еще в 19 веке.
Специалисты отмечают, что таким наконечникам для стрел и иглам сотни лет. И они намного старше винтовки или других предметов быта, которые тоже находят на дне.
Часто попадаются военные артефакты разных времен.
Наверное, самые жуткие находки это черепа и кости, валяющиеся на песке. На одном из них надета каска, поэтому, скорее всего, останки принадлежат солдату. Здесь во время Второй Мировой были ожесточенные бои. Не исключено, что на дне можно найти более «свежие» трупы захватчиков, пытавшихся форсировать Каховское море.
По данным Укргидроэнерго, водоем обмелел на 70%. Дальнейшие замеры не возможны, потому что вода отодвинулась ближе к оккупированным территориям, поэтому проводить их опасно.
Предупреждают об опасности и местных, которые гуляют на осушенном дне водоема и ищут сокровища.
Напомним, ранее мы писали о том, что на новом пляже близ Никополя находят «рисунки смерти».
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