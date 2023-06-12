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  • Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Сегодня 13:32
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На дне Каховского моря находят древние артефакты.

Новости Днепра про Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Каховское водохранилище или как его прозвали местные – море, продолжает открывать свои секреты. Эти территории были затоплены более 60 лет, поэтому сейчас здесь можно найти интересные артефакты.

Исторический блоггер из Днепра Артем Костюк показал некоторые из находок, оставшихся на дне омелевшего моря.

Старая винтовка, которую, вероятно, изготовили еще в 19 веке.

Новости Днепра про Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Специалисты отмечают, что таким наконечникам для стрел и иглам сотни лет. И они намного старше винтовки или других предметов быта, которые тоже находят на дне.

Новости Днепра про Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Новости Днепра про Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Новости Днепра про Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Часто попадаются военные артефакты разных времен.

Новости Днепра про Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Новости Днепра про Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Новости Днепра про Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)

Наверное, самые жуткие находки это черепа и кости, валяющиеся на песке. На одном из них надета каска, поэтому, скорее всего, останки принадлежат солдату. Здесь во время Второй Мировой были ожесточенные бои. Не исключено, что на дне можно найти более «свежие» трупы захватчиков, пытавшихся форсировать Каховское море.

 

Обмеление Каховского водохранилища: что известно

По данным Укргидроэнерго, водоем обмелел на 70%. Дальнейшие замеры не возможны, потому что вода отодвинулась ближе к оккупированным территориям, поэтому проводить их опасно.

Предупреждают об опасности и местных, которые гуляют на осушенном дне водоема и ищут сокровища.

Напомним, ранее мы писали о том, что на новом пляже близ Никополя находят «рисунки смерти».

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Новости Днепра про Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)Українська Новости Днепра про Блогер из Днепра показал сокровища, находящиеся на дне Каховского водохранилища (ФОТО)Русский

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