Блогер із Дніпра показав скарби, які знаходять на дні Каховського водосховища (ФОТО)

На дні Каховського моря знаходять давні артефакти.

Каховське водосховище або як його прозвали місцеві – море, продовжує відкривати свої секрети. Ці території були затопленими понад 60 років, тому зараз тут можна знайти цікаві артефакти.

Історичний блогер із Дніпра Артем Костюк показав деякі зі знахідок, які залишилися на дні обмілілого моря.

Стара гвинтівка, яку ймовірно виготовили ще в 19 сторіччі.

Фахівці зазначають, що таким наконечникам для стріл та голкам сотні років. І вони набагато старіші за гвинтівку, чи інші предмети побуду, які теж знаходять на дні.

Часто попадаються воєнні артефакти різних часів.

Напевне наймоторошніші знахідки це черепи та кістки, які валяються на піску. На одному із них надіта каска, тому скоріше за все останки належать солдатові. Тут під час Другої Світової були запеклі бої. Не виключено, що на дні можна знайти більші “свіжі” трупи загарбників, які намагалися форсувати Каховське море.

Обміління Каховського водосховища: що відомо

За даними Укргідроенерго, водойма обміліла на 70%. Подальші заміри не можливі, бо вона відсунулася ближче до окупованих територій, тому проводити якісь роботи небезпечно.

Попереджають про небезпеку і місцевих, які гуляють на осушеному дні водойми та шукають скарби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на новоствореному пляжі поблизу Нікополя знаходять “малюнки смерті”.

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