Крупнейшего в Европе краснокнижного жука заметили в Днепре (ФОТО)

В Днепре на Левобережном нашли крупнейшего жука в Европе.

Речь идет о жуке-олене, который считается самым большим в Европе. Рогатого красавца снял днепрянин Виталий Чуйко и выложил фото в сообществе «Наш Левобережный». Нашли огромное насекомое в одной из зеленых зон.

Красота природы мирного неба, — комментируют сообщение днепряне.

Жук-олень – самый большой в Европе

Этот жук пугает своими размерами, ведь длина тела этого создания составляет 6-8 сантиметров.

Однако бояться его не стоит, он не ядовит и никакого вреда людям причинить не может. Жук-олень занесен в Красную книгу Украины как вид, которому грозит вымирание. Раньше их на территории Украины было много, но из-за активной вырубки лесов популяция этих созданий значительно уменьшилась.

Поспособствовали вымиранию жука-оленя люди, которые ловили живых созданий, чтобы добавить в свою коллекцию. Обитают эти насекомые в старых трухлявых деревьях, питаясь мертвой древесиной и древесным соком. Именно поэтому их называют санитарами леса, ведь они помогают перерабатывать древесину и гнилые листья.

Увидеть жуков-оленей можно с середины-конца мая по середину июля. Обычно они не выходят за пределы лиственных лесов, но иногда могут лететь на искусственный свет. К примеру, жуки-олени часто врезаются в яркие витрины магазинов или вывески, из-за чего падают на землю, не сразу приходят в себя, а потом погибают, потому что на них наступают люди.

Если вы увидели оленя, то не стоит убивать это создание, лучше его осторожно взять и отнести к ближайшему лесу.

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