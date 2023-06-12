У Нікополі з-під води винирнув легендарний Орлів острів, який був затопленим понад півстоліття (ФОТО)

За словами істориків-краєзнавців, Орлів острів колись був популярним місцем відпочинку, аж поки його за наказом Сталіна не затопили під час будівництва Каховської ГЕС в 1954 році. Тепер же, коли водосховище обміліло, він знову показався з-під води.
Фото острова показали журналісти видання Nikopol.news.
Зараз видно тільки тонкий відрізок суші, де вже відпочивають чайки, але раніше це було популярне місце відпочинку для сотень мешканців Нікополя. Сюди приходили цілими родинами, що погрітися на сонечку, лежачи на чистому піску та милуючись краєвидами.
Нагадаємо, раніше блогер із Дніпра Артем Костюк показав скарби, які знайшли на дні Каховського моря.
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