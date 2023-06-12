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  • У Нікополі з-під води винирнув легендарний Орлів острів, який був затопленим понад півстоліття (ФОТО)

У Нікополі з-під води винирнув легендарний Орлів острів, який був затопленим понад півстоліття (ФОТО)

Сьогодні 15:54
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Орлів острів, затоплений Каховським водосховищем, показався з-під води.

Новости Днепра про У Нікополі з-під води винирнув легендарний Орлів острів, який був затопленим понад півстоліття (ФОТО)

За словами істориків-краєзнавців, Орлів острів колись був популярним місцем відпочинку, аж поки його за наказом Сталіна не затопили під час будівництва Каховської ГЕС в 1954 році. Тепер же, коли водосховище обміліло, він знову показався з-під води.

Фото острова показали журналісти видання Nikopol.news. 

Новости Днепра про У Нікополі з-під води винирнув легендарний Орлів острів, який був затопленим понад півстоліття (ФОТО)

Зараз видно тільки тонкий відрізок суші, де вже відпочивають чайки, але раніше це було популярне місце відпочинку для сотень мешканців Нікополя. Сюди приходили цілими родинами, що погрітися на сонечку, лежачи на чистому піску та милуючись краєвидами.

У краєзнавчому музеї збереглися архівні знімки з часів, коли водосховища ще не було. Відзняте фото в 1910-1914 роках. Сам острів з’явився орієнтовно в 1846 році, коли під час потужної повені утворилося ще одне річище Дніпра. А між старим та новим руслом залишилася частина суші, де потім оселилися птахи та звірі. 
 
За легендою, острів назвали Орлів, через те, що тут на високому дереві звів гніздо орел. 
 
Новости Днепра про У Нікополі з-під води винирнув легендарний Орлів острів, який був затопленим понад півстоліття (ФОТО)

А вже в 1954 острів затопили. Тепер же він знову показався з-під води. 

Новости Днепра про У Нікополі з-під води винирнув легендарний Орлів острів, який був затопленим понад півстоліття (ФОТО)

Нагадаємо, раніше блогер із Дніпра Артем Костюк показав скарби, які знайшли на дні Каховського моря. 

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Новости Днепра про У Нікополі з-під води винирнув легендарний Орлів острів, який був затопленим понад півстоліття (ФОТО)Українська

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