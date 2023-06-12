Россияне готовят теракт на химзаводе в оккупированном Крыму

Об этом сообщили в ГУР.
По данным разведки, очередная техногенная катастрофа может произойти в Армянске на севере оккупированного Крыма. После подрыва ГЭС и стремительного обмеления Северо-Крымского канала на химзаводе «Крымский титан» отсутствует вода, поэтому россияне считают, что невозможно возобновить работу предприятия на минимально надлежащем режиме.
Среди работников завода ходят слухи о том, что предприятие будет остановлено.
В то же время оккупанты массово минируют рабочие цеха завода и закладывают взрывчатку на прилегающей территории. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовят теракт и могут устроить искусственную техногенную катастрофу.
В настоящее время на химзаводе хранится более 200 тонн технологического аммиака. В ГУР отмечают, что если предприятие подорвут, то в зависимости от направления ветра, аммиачное облако накроет оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсона за полчаса.
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