В ГУР рассказали, сколько высокоточных ракет сейчас остается у россии: цифра шокирует

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
Сейчас у россии, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, стараются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет, — сообщил Скибицкий.
По его словам, россия продолжает производить ракеты — в апреле этого года враг стремится произвести около 40 ракет Х-101.
Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 — именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и «шахедов». Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться, — сказал представитель ГУР.
По его словам, сейчас агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М14 «Калибр» и имеет не менее 260 единиц. Причем в их планах произвести 30 таких ракет в апреле этого года.
Также Скибицкий напомнил, что россияне проводят модернизацию противокорабельных ракет «Оникс». По его словам, запасы обычных «Ониксов» на россии составляют 440 единиц.
Читайте также:
Автор:
В тергромаде Днепропетровщины Пушкина переименовали в Пушкина.
Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения.
Соответствующий законопроект был поддержан парламентом еще 30 мая 2023 года.…
Подготовьтесь!
В Днепре на остановках устанавливают информационные табло нового поколения.
В Днепре третий раз за неделю зафиксировали температурный рекорд.
Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданам Украины» и разрешил некоторым категориям мужчин выезжать за границу во время военного положения.
В тергромаде Днепропетровщины Пушкина переименовали в Пушкина.
Срывать, ломать и наносить вред растению строго запрещено!
Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах или возле остановок общественного транспорта. Это были обычные кондитерские изделия посыпанные сахарной пудрой, без начинок. Но со временем в Днепре «пришли» другие пончики – с начинкой и в глазури. Попробовать…
В международный список миллиардеров попал совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов.
В Днепропетровской области разоблачили трех человек, нанесших ущерб госпредприятию.
В Днепре посреди улицы заметили потерянного фазана.
В Днепре мужчина чуть не убил экс-жену из-за ревности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!