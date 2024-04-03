В ГУР рассказали, сколько высокоточных ракет сейчас остается у россии: цифра шокирует

На сегодня у россии остается около 950 ракет большой дальности.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Сейчас у россии, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, стараются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет, — сообщил Скибицкий.

По его словам, россия продолжает производить ракеты — в апреле этого года враг стремится произвести около 40 ракет Х-101.

Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 — именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и «шахедов». Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться, — сказал представитель ГУР.

По его словам, сейчас агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М14 «Калибр» и имеет не менее 260 единиц. Причем в их планах произвести 30 таких ракет в апреле этого года.

Также Скибицкий напомнил, что россияне проводят модернизацию противокорабельных ракет «Оникс». По его словам, запасы обычных «Ониксов» на россии составляют 440 единиц.

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