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Росіяни готують теракт на хімзаводі в окупованому Криму

Сьогодні 12:46
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Росіяни готують ще один теракт. Цього разу в окупованому Криму.

Новости Днепра про Росіяни готують теракт на хімзаводі в окупованому Криму

Про це повідомили в ГУР. 

За даними розвідки, чергова техногенна катастрофа може статися в Армянську, що на півночі окупованого Криму. Після підриву ГЕС та стрімкого обміління Північно-Кримського каналу на хімзаводі “Кримський титан” відсутня вода, тому росіяни вважають, що не можливо відновити роботу підприємства на мінімально належному режимі. 

Серед працівників заводу ходять чутки про те, що підприємство зупинять. 

Водночас окупанти масово мінують робочі цехи заводу та закладають вибухівку на прилеглій території. Це може свідчити про те, що росіяни готують теракт та можуть влаштувати штучну техногенну катастрофу. 

Наразі на хімзаводі зберігається понад 200 тонн технологічного аміаку. У ГУР зазначають, що якщо підприємство підірвуть, то в залежності від напряму вітру, аміачна хмара накриє окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини за пів години. 

Новости Днепра про Росіяни готують теракт на хімзаводі в окупованому Криму

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Новости Днепра про Росіяни готують теракт на хімзаводі в окупованому КримуУкраїнська

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