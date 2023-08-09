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В Никополе в результате обстрела погиб 18-летний сын местной волонтерки

Сегодня 17:06
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В ночь на 9 августа при обстреле Никополя погиб 18-летний парень.

Новости Днепра про В Никополе в результате обстрела погиб 18-летний сын местной волонтерки

Как выяснилось, беда пришла в дом местной волонтерки Ирины Муравской. Об этом на странице фонда «Новый источник» рассказал знакомый женщины Виталий Чистенко.

18-летний Павел Муравский погиб во время ночного артиллерийского удара по Никополю. Известно, что обстрел застал парня, когда он вышел во двор, чтобы перекрыть газ.

Новости Днепра про В Никополе в результате обстрела погиб 18-летний сын местной волонтерки

Его мама – Ирина Муравская – волонтер фонда «Новый источник».

Волонтеры собирают средства для семьи Павла. Узнать номер карты матери погибшего можно ТУТ.

Новости Днепра про В Никополе в результате обстрела погиб 18-летний сын местной волонтерки

Напомним, во время ночного обстрела три мужчины получили ранения. 21-летний парень был госпитализирован в больницу. У него минно-взрывная травма, рана грудной клетки и плеча. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Два человека 44 и 35 лет также получили осколочные ранения, но не тяжелые. Обеим оказали необходимую медицинскую помощь.

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