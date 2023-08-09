У Нікополі внаслідок обстрілу загинув 18-річний син місцевої волонтерки

Як з’ясувалося згодом, біда прийшла у дім місцевої волонтерки Ірини Муравської. Про це на сторінці фонду “Нове джерело” розповів знайомий жінки Віталій Чистенко.
18-річний Павло Муравський загинув під час нічного артилерійського удару по Нікополю. Відомо, що обстріл застав хлопця, коли він вийшов надвір, щоб перекрити газ.
Його мама – Ірина Муравська – волонтерка фонду “Нове джерело”.
Наразі волонтери збирають кошти для родини Павла. Дізнатися номер картки матері загиблого можна ТУТ.
Нагадаємо, під час нічного обстрілу троє чоловіків отримали поранення. 21-річного хлопця госпіталізували до лікарні. У нього мінно-вибухова травма, рана грудної клітини та плеча. Зараз він знаходиться у задовільному стані. Два чоловіки 44 та 35 років також отримали осколкові поранення, але не важкі. Обом надали необхідну медичну допомогу.
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