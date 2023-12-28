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В Никополе в результате обстрела дронами-камикадзе погибший и раненые

Сегодня 19:20
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В Никополе на Днепропетровщине в результате обстрела есть погибший и раненные.

Новости Днепра про В Никополе в результате обстрела дронами-камикадзе погибший и раненые

Сегодня под ударом были села Покровской общины на Никопольщине. Большинство атак пришлось по райцентру, сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак. В городе погиб молодой парень и пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены 17 частных домов и две многоэтажки. Одно хозяйственное сооружение уничтожено и 5 – разбиты. Разбиты 40 солнечных панелей, авто, газопроводы и линии электропередач. Задело и админздание.

Как уточнили в прокуратуре, повреждения получили домовладения горожан, хозяйственные постройки, автомобили, админздание, солнечные панели, газопровод и линии электропередач.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Новости Днепра про В Никополе в результате обстрела дронами-камикадзе погибший и раненые

Новости Днепра про В Никополе в результате обстрела дронами-камикадзе погибший и раненые

Новости Днепра про В Никополе в результате обстрела дронами-камикадзе погибший и раненые

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