В Никополе в результате обстрела дронами-камикадзе погибший и раненые

Сегодня под ударом были села Покровской общины на Никопольщине. Большинство атак пришлось по райцентру, сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак. В городе погиб молодой парень и пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Повреждены 17 частных домов и две многоэтажки. Одно хозяйственное сооружение уничтожено и 5 – разбиты. Разбиты 40 солнечных панелей, авто, газопроводы и линии электропередач. Задело и админздание.
Как уточнили в прокуратуре, повреждения получили домовладения горожан, хозяйственные постройки, автомобили, админздание, солнечные панели, газопровод и линии электропередач.
Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
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