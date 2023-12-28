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  • У Нікополі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе є загиблий та поранені

У Нікополі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе є загиблий та поранені

Сьогодні 19:20
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У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Новости Днепра про У Нікополі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе є загиблий та поранені

Сьогодні під ударом були села Покровської громади, що на Нікопольщині. Більшість атак прийшлося по райцентру, повідомив очільник ДніпроОВА Сергій Лисак. У місті загинув молодий хлопець та постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 17 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Одна господарська споруда знищена та 5 – потрощені. Побиті 40 сонячних панелей, авто, газогони та лінії електропередач. Зачепило й адмінбудівлю.

Як уточнили в прокуратурі, пошкоджень зазнали домоволодіння містян, господарські споруди, автомобілі, адмінбудівля, сонячні панелі, газогін та лінії електропередач.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Новости Днепра про У Нікополі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе є загиблий та поранені

Новости Днепра про У Нікополі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе є загиблий та поранені

Новости Днепра про У Нікополі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе є загиблий та поранені

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Новости Днепра про У Нікополі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе є загиблий та пораненіУкраїнська

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