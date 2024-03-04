В Никополе рядом с домом загорелся «американец» Lincoln

Сегодня, 4 марта, в 8:29 на линию «101» сообщили о том, что в Никополе на улице Бориса Мозолевского рядом с жилым домом горит автомобиль.
Спасатели, прибыв на место, выяснили, что загорелся моторный отсек легковушки Lincoln Town Car. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание ликвидировали в 8:53. К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 6 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар в доме: погибла женщина.
Читайте также:
Автор:
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Вероятно, это боевая часть ракеты Х-59.
В соседней Николаевщине бездомный похитил девочку и прятал в самодельном…
Площадь возгорания составила 70 кв. м.
После обеда в Днепре слышали звук похожий на взрыв.
На месте ДТП работают патрульные полицейские.
Кабмин увеличит военный сбор и акцизы.
Жилмассив Северный в Днепре один из самых старых, но до сих пор тут существует проблема с транспортом, но зато у местных жителей есть «свой» лес. А еще тут стоит памятник паровозу.
Из Запорожья в Днепр можно добраться новым дневным поездом.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Правоохранители устанавливают причастных лиц.
На Левобережном появится новый ЖК.
Весной начинается сезон, когда на рынке недвижимости активно начинают продаваться дачи и дачные участки, поскольку, когда теплеет многие задумываются о том, что хотят проводить больше времени на природе, заниматься огородом для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей и снять стресс,…
На кладбище в Днепре снова изуродовали могилу погибшего воина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!