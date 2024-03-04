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В Никополе рядом с домом загорелся «американец» Lincoln

Сегодня 11:16
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Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.

Новости Днепра про В Никополе рядом с домом загорелся

Сегодня, 4 марта, в 8:29 на линию «101» сообщили о том, что в Никополе на улице Бориса Мозолевского рядом с жилым домом горит автомобиль.

Спасатели, прибыв на место, выяснили, что загорелся моторный отсек легковушки Lincoln Town Car. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание ликвидировали в 8:53. К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 6 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар в доме: погибла женщина.

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