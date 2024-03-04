У Нікополі поруч з будинком загорівся “американець” Lincoln

Що стало причиною займання - поки невідомо.

Сьогодні, 4 березня, о 8:29 на лінію «101» повідомили про те, що у Нікополі на вулиці Бориса Мозолевського поруч з житловим будинком горить автомобіль.

Рятувальники, прибувши на місце, з’ясували, що зайнявся моторний відсік легковика Lincoln Town Car. Площа пожежі склала 3 квадратних метри.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували о 8:53. На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 6 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа у будинку: загинула жінка.

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