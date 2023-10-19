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  • В Никополе овчарка несколько дней бродила по городу в поисках больной хозяйки

В Никополе овчарка несколько дней бродила по городу в поисках больной хозяйки

Сегодня 16:49
просмотров

В Никополе собака несколько дней искала свою больную хозяйку.

Новости Днепра про В Никополе овчарка несколько дней бродила по городу в поисках больной хозяйки

Трогательная история произошла в Никополе.

Неделю назад в местных пабликах начали писать о пропавшей собаке. Горожане видели немецкую овчарку в разных районах Никополя и пытались найти владельца животного. Впоследствии оказалось, что хозяйка пса в больнице, об этом пишет издание «Прихист«.

Женщина заболела и оказалась в больнице, а собака осталась дома. Животное было под присмотром родственников, но загрустило за владелицей, поэтому сбежало из дома и отправилось на поиски хозяйки.

Собаку успели прозвать Никопольским Хатико, из-за сходства с историей о псе из Японии, долго верно ожидавшему своего хозяина.

К счастью, история окончилась хорошо. 18 октября полицейский заметил собаку возле заведения питания, где тот грустно лежал на лестнице. Правоохранитель не бросил пса на произвол судьбы и начал искать его хозяев. Сделав несколько звонков знакомым, удалось узнать, где живет животное.

Теперь Никопольский Хатико под пристальным наблюдением и ждет хозяйку дома.

Новости Днепра про В Никополе овчарка несколько дней бродила по городу в поисках больной хозяйки

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