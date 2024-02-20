В Новомосковске «туалетные террористы» изуродовали туалет в парке: чем все закончилось

У Новомосковську на Дніпропетровщині знайшли підлітків, які цими вихідними понівечили громадську вбиральну в центрі міста.

Туалетных «террористов» из Новомосковска разыскали.

Подростков, которые в эти выходные разгромили общественный туалет в парке Новомосковска, нашли правоохранители. Об этом сообщил мэр города Сергей Резник.

В воскресенье в сети начали распространять видео, где группа подростков пыталась посмеяться над своим товарищем и закрыть его в туалете. Это все сопровождалось вандализмом. Несовершеннолетние сильно дергали дверь туалета и били конструкцию ногами.

Это все попало на видео, отснятое очевидцами и выложенное в местные телеграм-каналы.

Полиция уже разыскала 15-летних «туалетных террористов».

С ними и их родителями проведена воспитательная беседа. Конечно, вся показная крутизна наших юных «звезд» сразу куда-то развеялась. Были только слезы и обещания больше так не поступать. Полиция передает дело в суд. Может, это будет ребятам хорошим уроком на всю жизнь. Спасибо полиции за оперативность! – написал Сергей Резник в своем Facebook.

Скорее всего, подростки и их родители обойдутся штрафом или предупреждением, но в следующий раз дети дважды подумают перед тем, как дебоширить и ломать имущество общины.

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