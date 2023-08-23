В Новомосковске планируют приобрести сцену для празднования Дня города за 1,2 млн

Так, на сайте закупок Prozzoro появились тендеры от управления культуры, спорта и туризма городского совета Новомосковска о покупке сборной металлической сцены за 1,2 миллиона гривен, а также о монтаже этой конструкции за 509 тысяч гривен.
Сроки поставки товара и монтажа сцены — 30 сентября, так что вероятно, таким образом в городе готовятся ко Дню города, который в этом году должны праздновать в конце сентября.
В соцсетях горожане возмущены подобными закупками. Люди говорят, что такие покупки не ко времени и стоит отменить все планы на День города.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге 53-летний мужчина хранил в квартире боеприпасы.
Вечная слава!
Все под контролем!
Будьте внимательны!
В Кривом Роге 53-летний мужчина хранил в квартире боеприпасы.
Вечная слава!
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Все под контролем!
Будьте внимательны!
В Днепропетровской области разыскивают 55-летнего без вести пропавшего Виктора Фомина.
Сегодня в Днепре на улице Осенней произошло чрезвычайное происшествие.
Успейте зарядить телефон!
Зонт сегодня не понадобится!
Дно Каховского водохранилища через два месяца полностью зазеленело.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!