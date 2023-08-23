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  • В Новомосковске планируют приобрести сцену для празднования Дня города за 1,2 млн

В Новомосковске планируют приобрести сцену для празднования Дня города за 1,2 млн

Сегодня 11:13
просмотров

В Новомосковске объявили тендер на закупку сборной металлической сцены с покрытием за 1,2 миллиона гривен.

Новости Днепра про В Новомосковске планируют приобрести сцену для празднования Дня города за 1,2 млн

Так, на сайте закупок Prozzoro появились тендеры от управления культуры, спорта и туризма городского совета Новомосковска о покупке сборной металлической сцены за 1,2 миллиона гривен, а также о монтаже этой конструкции за 509 тысяч гривен.

Новости Днепра про В Новомосковске планируют приобрести сцену для празднования Дня города за 1,2 млн

Сроки поставки товара и монтажа сцены — 30 сентября, так что вероятно, таким образом в городе готовятся ко Дню города, который в этом году должны праздновать в конце сентября.

В соцсетях горожане возмущены подобными закупками. Люди говорят, что такие покупки не ко времени и стоит отменить все планы на День города.

Новости Днепра про В Новомосковске планируют приобрести сцену для празднования Дня города за 1,2 млн

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Новости Днепра про В Новомосковске планируют приобрести сцену для празднования Дня города за 1,2 млнУкраїнська Новости Днепра про В Новомосковске планируют приобрести сцену для празднования Дня города за 1,2 млнРусский

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