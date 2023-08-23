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Сегодня в Днепре будут выключать свет на 12 часов: адреса

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре будут выключать свет на 12 часов: адреса

Сегодня, 23 августа, в Днепре будут выключать свет.

Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 23 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Рабочая: 71, 75;
  • ул. Энергетическая: 1-Б;
  • ул. Макарова: 2;
  • ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5-А.

А с 08:00 до 20:00:

  • ул. Краснопольская: 17;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 118-А, 134, 136, 138, 139, 140, 140-Г, 150, 151-Г, 152-Д, 155-А, 156-К.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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