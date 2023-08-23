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В Днепре ночью вспыхнул Chevrolet (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня 07:15
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Сегодня в Днепре на улице Осенней произошло чрезвычайное происшествие.

Новости Днепра про В Днепре ночью вспыхнул Chevrolet (ФОТО, ВИДЕО)

Там на временной остановке загорелся автомобиль Chevrolet Lacetti.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 04:09.

Прибыв на место, спасатели установили, что огонь охватил моторный отсек и салон легковушки.

Новости Днепра про В Днепре ночью вспыхнул Chevrolet (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар локализовали в 04:22 и ликвидировали в 04:32.

Огонь сильно повредил иномарку 2007 года выпуска. Площадь пожара составила 3 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре ночью вспыхнул Chevrolet (ФОТО, ВИДЕО)

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про В Днепре ночью вспыхнул Chevrolet (ФОТО, ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре ночью вспыхнул Chevrolet (ФОТО, ВИДЕО)Русский

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