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  • В Минсреде рассказали, чем именно заросло дно обмелевшего Каховского водохранилища

В Минсреде рассказали, чем именно заросло дно обмелевшего Каховского водохранилища

Сегодня 22:00
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Дно Каховского водохранилища через два месяца полностью зазеленело.

Новости Днепра про В Минсреде рассказали, чем именно заросло дно обмелевшего Каховского водохранилища

Как оказалось, некоторые территории бывшего водохранилища специально засеяли травами во избежание пылевых бурь. Об этом сообщили в Минокружении.

В частности, специалисты Национального природного парка Каменская Сечь посеяли здесь клевер, люцерну и другие многолетние растения. Таким образом удастся предотвратить не только пылевые бури, но и распространение вредных чужеродных видов растений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Каховское море из пустыни превратилось в луг, а также показывали новые фото зеленого дна водохранилища. Также в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки.

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