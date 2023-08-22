В Минсреде рассказали, чем именно заросло дно обмелевшего Каховского водохранилища

Дно Каховского водохранилища через два месяца полностью зазеленело.

Как оказалось, некоторые территории бывшего водохранилища специально засеяли травами во избежание пылевых бурь. Об этом сообщили в Минокружении.

В частности, специалисты Национального природного парка Каменская Сечь посеяли здесь клевер, люцерну и другие многолетние растения. Таким образом удастся предотвратить не только пылевые бури, но и распространение вредных чужеродных видов растений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Каховское море из пустыни превратилось в луг, а также показывали новые фото зеленого дна водохранилища. Также в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки.

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