В Минсреде рассказали, чем именно заросло дно обмелевшего Каховского водохранилища

Как оказалось, некоторые территории бывшего водохранилища специально засеяли травами во избежание пылевых бурь. Об этом сообщили в Минокружении.
В частности, специалисты Национального природного парка Каменская Сечь посеяли здесь клевер, люцерну и другие многолетние растения. Таким образом удастся предотвратить не только пылевые бури, но и распространение вредных чужеродных видов растений.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Каховское море из пустыни превратилось в луг, а также показывали новые фото зеленого дна водохранилища. Также в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки.
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