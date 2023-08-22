Подбросили в забитом гвоздями ящике: в Днепре в помощи нуждается глухая такса, потерявшая глаз

Об этом рассказала волонтер Ольга Уманчик.
Неизвестные подбросили волонтерам больную таксу. Собака сидела в заколоченном гвоздями ящике. Четырехлапая в тяжелом состоянии. Она оглохла на оба уха, а теперь может потерять зрение. Один глаз придется удалять, а вот другой нужно спасать.
Из-за больных глаз такса испытывает нестерпимую головную боль. Собака постоянно спит, но реагирует на людей, которые за ней ухаживают. Сейчас волонтер собирает средства на лечение бедной ушастой.
Времени мало, так что если у вас есть возможность помочь бедной Стелли Артуа выжить, средства можно перечислить по реквизитам ниже.
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