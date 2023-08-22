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  • Подбросили в забитом гвоздями ящике: в Днепре в помощи нуждается глухая такса, потерявшая глаз

Подбросили в забитом гвоздями ящике: в Днепре в помощи нуждается глухая такса, потерявшая глаз

Сегодня 10:20
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В Днепре пытаются спасти таксу, которая может потерять оба глаза.

Новости Днепра про Подбросили в забитом гвоздями ящике: в Днепре в помощи нуждается глухая такса, потерявшая глаз

Об этом рассказала волонтер Ольга Уманчик.

Неизвестные подбросили волонтерам больную таксу. Собака сидела в заколоченном гвоздями ящике. Четырехлапая в тяжелом состоянии. Она оглохла на оба уха, а теперь может потерять зрение. Один глаз придется удалять, а вот другой нужно спасать.

Из-за больных глаз такса испытывает нестерпимую головную боль. Собака постоянно спит, но реагирует на людей, которые за ней ухаживают. Сейчас волонтер собирает средства на лечение бедной ушастой.

Времени мало, так что если у вас есть возможность помочь бедной Стелли Артуа выжить, средства можно перечислить по реквизитам ниже.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для такси Стелли Артуа”
 

Новости Днепра про Подбросили в забитом гвоздями ящике: в Днепре в помощи нуждается глухая такса, потерявшая глаз

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Новости Днепра про Подбросили в забитом гвоздями ящике: в Днепре в помощи нуждается глухая такса, потерявшая глазУкраїнська Новости Днепра про Подбросили в забитом гвоздями ящике: в Днепре в помощи нуждается глухая такса, потерявшая глазРусский

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