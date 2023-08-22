Подбросили в забитом гвоздями ящике: в Днепре в помощи нуждается глухая такса, потерявшая глаз

В Днепре пытаются спасти таксу, которая может потерять оба глаза.

Об этом рассказала волонтер Ольга Уманчик.

Неизвестные подбросили волонтерам больную таксу. Собака сидела в заколоченном гвоздями ящике. Четырехлапая в тяжелом состоянии. Она оглохла на оба уха, а теперь может потерять зрение. Один глаз придется удалять, а вот другой нужно спасать.

Из-за больных глаз такса испытывает нестерпимую головную боль. Собака постоянно спит, но реагирует на людей, которые за ней ухаживают. Сейчас волонтер собирает средства на лечение бедной ушастой.

Времени мало, так что если у вас есть возможность помочь бедной Стелли Артуа выжить, средства можно перечислить по реквизитам ниже.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для такси Стелли Артуа”

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