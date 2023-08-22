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  • Третья «свечка», 54 этажа и дом-мост: какие высотки хотели построить в Днепре (ФОТО)

Третья «свечка», 54 этажа и дом-мост: какие высотки хотели построить в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:51
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В Днепре полным ходом идет строительство многофункционального комплекса Mayak. Башня в 32 этажа будет располагаться на 4-х этажном стилобате. В здании будут как жилые квартиры, так и коммерческие площади. Он станет одним из самых высоких зданий Днепра. До строительства комплекса самыми высокими считались здания комплекса Башни – 28 этажей и 106 метров. Но есть ряд проектов по строительству еще более высоких и необычных домов в Днепре, которые пока что не реализованы.

Новости Днепра про Третья «свечка», 54 этажа и дом-мост: какие высотки хотели построить в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить проекты высоток, которые хотели возвести в Днепре, но пока они так и остались на бумаге.

Желание возводить в Днепре высотки на более чем 20 этажей появилось у архитекторов еще в 1970-х годах и даже было частично воплощено – на жилмассиве Победа появился комплекс из двух домов высотой в 25 и 28 этажей, прозванных в народе «свечками». Высота 28 этажного здания составляла 101 метр и на то время они считались самыми высокими в Украине. Мало кто знает, что планировалось возвести также еще одну «свечку». Работы по его созданию стартовали – на месте, где должен был находится дом залили фундамент, но дальше дело не пошло. Долгое время площадка пустовала, но теперь там строится новый дом. В справочнике за 1987 год было написано, что в Днепре на Победе стоит три дома, и даже была дана фотография, как они выглядят, но это было лишь фото проекта.

Новости Днепра про Третья «свечка», 54 этажа и дом-мост: какие высотки хотели построить в Днепре (ФОТО)

В начале 2000-х архитектором Александром Дольником был спроектирован комплекс «Брама». Планировалось, что здание будет мультифункциональным, на 54 этажа, высотой более 150 метров, но из-за кризиса 2008 года возведение здания пришлось отложить. Пока что себестоимость проекта называют не рыночной и он отложен.

Новости Днепра про Третья «свечка», 54 этажа и дом-мост: какие высотки хотели построить в Днепре (ФОТО)

Еще одно здание, запланированное архитекторами еще в 1990-х годах и до сих пор не реализованное в Днепре –  это дом-мост. Здание должно начинаться у памятника Славы и тянуться по Набережной Победы и заканчиваться в районе Дворца детей и юношества. В комплексе должны быть не только квартиры, но и магазины, парковка. Сам дом-мост должен будет плавно переходить в спортивный комплекс, состоящий из яхт-клуба, пирсов и парковки для гостей. Реализация проекта осложняется экономической ситуацией в стране.

Новости Днепра про Третья «свечка», 54 этажа и дом-мост: какие высотки хотели построить в Днепре (ФОТО)

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фото: А. Костюк, А. Волок

 

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Новости Днепра про Третья «свечка», 54 этажа и дом-мост: какие высотки хотели построить в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Третья «свечка», 54 этажа и дом-мост: какие высотки хотели построить в Днепре (ФОТО)Русский

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