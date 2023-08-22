Цветочная фотозона и сине-желтые флаги: парки Днепра украсили ко Дню Независимости (ФОТО)

Каждый может сделать яркие патриотические фото!

Уже завтра и послезавтра украинцы будут отмечать важные государственные праздники: 23 августа – День государственного флага Украины и 24 августа – День Независимости.

К этим праздникам в Днепре решили украсить парки: там развесили флаги и обустроили яркую цветочную фотозону.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета.

Так, в парке им. Шевченко возле Летнего театра развеваются три больших флага.

В парке Зеленый Гай над пешеходной зоной разместили композицию из государственных флагов.

Также здесь обустроили яркую цветочную фотозону для детей и взрослых.

В парке им. Писаржевского также есть праздничная атрибутика.

Чтобы увидеть это все своими глазами и сделать яркие фото – скорее отправляйтесь в парк на прогулку!

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