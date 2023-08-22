Цветочная фотозона и сине-желтые флаги: парки Днепра украсили ко Дню Независимости (ФОТО)

Уже завтра и послезавтра украинцы будут отмечать важные государственные праздники: 23 августа – День государственного флага Украины и 24 августа – День Независимости.
К этим праздникам в Днепре решили украсить парки: там развесили флаги и обустроили яркую цветочную фотозону.
Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета.
Так, в парке им. Шевченко возле Летнего театра развеваются три больших флага.
В парке Зеленый Гай над пешеходной зоной разместили композицию из государственных флагов.
Также здесь обустроили яркую цветочную фотозону для детей и взрослых.
В парке им. Писаржевского также есть праздничная атрибутика.
Чтобы увидеть это все своими глазами и сделать яркие фото – скорее отправляйтесь в парк на прогулку!
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