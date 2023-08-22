Житель Днепра заболел ботулизмом, съев вяленой рыбки из пивного магазина

В Днепре зафиксировали случай заболевания ботулизмом.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Днепрянин приобрел вяленую рыбку «Плетку» в магазине «BEER BANK» в Днепре. Впоследствии он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Пострадавшего, в состоянии средней тяжести, 13 августа госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии в больницу Днепра, где ему ввели противоботулиническую сыворотку.

Специалисты Госпродпотребслужбы провели проверку заведения.

По результатам проведенного инспектирования вынесено:

— решение об изъятии из оборота пищевого продукта неизвестного происхождения и без соответствующей маркировки, а именно сплетни вяленой не разобранной, в количестве 1,462 кг;

— решение о временном прекращении обращения пищевого продукта (сплетня вяленая не разобрана) с 15.08.2023 на 10 рабочих дней;

— составлено предписание об устранении нарушений требований законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благосостоянии животных.

Известно, что производитель вяленой рыбы находится в Черкасской области, поэтому ему передали информацию о вероятном заражении ботулизмом. Расследование продолжается.

Что известно о ботулизме

Ботулизм — тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов с ботулотоксинами. Чаще это вяленая, соленая или копченая рыба, грибы домашнего консервирования, мясные и колбасные изделия домашнего приготовления, бобовые консервы.

Симптомы заболевания:

слабость

головокружение

головная боль

сухость во рту

температура тела чаще всего не повышена

тошнота, рвота, ослабление стула

В течение нескольких часов или 1-2 суток появляются характерные для ботулизма симптомы поражения нервных центров головного мозга: нарушение зрения, двоение в глазах, сетка перед глазами, расширение зрачков, опущение век, боль и трудности при движении глазных яблок, нарушение глотания. Позже возникает поражение дыхательного центра, в результате чего может наступить расстройство дыхания и смерть от удушья.

При появлении этих симптомов – обратитесь к врачу.

Как избежать ботулизма

промывайте рыбу перед засолом

избегайте употребления продуктов из раздутых банок; банок из которых что-то вытекает

не употребляйте домашнюю консервацию, стоящую более года или срок хранения которой всплыл

избегайте употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы.

хорошо прокаливайте или проваривайте мясные или рыбные консервы, ведь при термической обработке токсин ботулизма разрушается

категорически исключите приобретение консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания в местах несанкционированной торговли у частных лиц и на стихийных рынках.

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