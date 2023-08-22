Двое спаслись, а 12-летний мальчик утонул: детали трагедии на воде в Кривом Роге от ГСЧС

Днем 22 августа появилась новость о том, что в реке Ингулец мог утонуть мальчик.

По словам очевидцев, они увидели детей, нуждавшихся в помощи, и вызвали ГСЧС.

На место приехали спасатели, которые выяснили, что во время купания начали тонуть три подростка. Этот участок был неприспособлен для отдыха на воде, так что дети потеряли контроль над ситуацией.

Один из ребят самостоятельно вылез из воды на бетонную опору, где ждал помощи взрослых. Другого 12-летнего мальчика пытался спасти 39-летний мужчина, но впоследствии и сам начал тонуть, поэтому его вытаскивали из воды полицейские, прибывшие до приезда ГСЧС.

Спасенного 12-летнего парня госпитализировали в больницу. Еще один 12-летний мальчик, находившийся вместе со своими друзьями, скрылся под водой.

Спасатели доставили первого спасшегося к берегу парня и начали поиски пропавшего ребенка.

Сотрудниками Службы спасения на двух резиновых лодках проведено обследование водной поверхности ниже по течению. Затем на расстоянии 30 метров от берега, на глубине 5 метров водолазы обнаружили тело ребенка и доставили на берег.

Его пытались реанимировать, но уже было поздно.

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