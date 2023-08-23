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У Дніпрі вночі спалахнув Chevrolet (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 07:15
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Сьогодні у Дніпрі на вулиці Осінній сталася надзвичайна подія.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі спалахнув Chevrolet (ФОТО, ВІДЕО)

Там на тимчасовій зупинці загорівся автомобіль Chevrolet Lacetti.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 04:09.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь охопив моторний відсік та салон легковика.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі спалахнув Chevrolet (ФОТО, ВІДЕО)

Пожежу локалізували о 04:22 та ліквідували о 04:32.

Вогонь сильно пошкодив іномарку 2007 року випуску. Площа пожежі склала 3 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі спалахнув Chevrolet (ФОТО, ВІДЕО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі вночі спалахнув Chevrolet (ФОТО, ВІДЕО)Українська

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