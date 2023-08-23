У Новомосковську планують придбати сцену для святкування Дня міста з 1,2 млн

Так, на сайті закупівель Prozzoro з’явилися тендери від управління культури, спорту та туризму міської ради Новомосковська про покупку збірної металевої сцени за 1,2 мільйона гривень, а також про монтаж цієї конструкції за 509 тисяч гривень.
Терміни постачання товару та монтажу сцени – 30 вересня, тож ймовірно, таким чином у місті готуються до Дня міста, яке цьогоріч мають святкувати наприкінці вересня.
У соцмережах містяни обурені такими закупівлями. Люди кажуть, що такі покупки не на часі і варто скасувати усі плани на День міста.
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