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  • У Новомосковську планують придбати сцену для святкування Дня міста з 1,2 млн

У Новомосковську планують придбати сцену для святкування Дня міста з 1,2 млн

Сьогодні 11:13
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У Новомосковську оголосили тендер на закупівлю збірної металевої сцени з покриттям за 1,2 мільйона гривень.

Новости Днепра про У Новомосковську планують придбати сцену для святкування Дня міста з 1,2 млн

Так, на сайті закупівель Prozzoro з’явилися тендери від управління культури, спорту та туризму міської ради Новомосковська про покупку збірної металевої сцени за 1,2 мільйона гривень, а також про монтаж цієї конструкції за 509 тисяч гривень.

Новости Днепра про У Новомосковську планують придбати сцену для святкування Дня міста з 1,2 млн

Терміни постачання товару та монтажу сцени – 30 вересня, тож ймовірно, таким чином у місті готуються до Дня міста, яке цьогоріч мають святкувати наприкінці вересня. 

У соцмережах містяни обурені такими закупівлями. Люди кажуть, що такі покупки не на часі і варто скасувати усі плани на День міста. 

Новости Днепра про У Новомосковську планують придбати сцену для святкування Дня міста з 1,2 млн

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Новости Днепра про У Новомосковську планують придбати сцену для святкування Дня міста з 1,2 млнУкраїнська

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