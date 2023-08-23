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У Дніпропетровській області пролунає вибух: коли та чому

Сьогодні 09:00
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Усе під контролем!

Новости Днепра про У Дніпропетровській області пролунає вибух: коли та чому

Сьогодні, 23 серпня, у Дніпропетровській області буде гучно – у Кривому Розі пролунає вибух.

Він виробничий, тому підстав для паніки немає.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Інгулецький район).

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області пролунає вибух: коли та чомуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області пролунає вибух: коли та чомуРусский

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