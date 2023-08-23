Мешканців Дніпра попереджають про високу пожежну небезпеку: триватиме 5 днів

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечне метеорологічне явище.
Так, у період з 23 до 27 серпня на території Дніпра та області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Прогнозується:
23 серпня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°С, вдень 25-30°С, по м. Дніпро вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.
24-25 серпня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С.
Будь ласка, у цей період будьте максимально обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області розшукують 55-річного безвісти зниклого Віктора Фоміна.
Сьогодні у Дніпрі на вулиці Осінній сталася надзвичайна подія.
Будь ласка, будьте обережні на воді!
Схожа трагедія на Гданцівці у Кривому Розі сталася цими вихідними.