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Мешканців Дніпра попереджають про високу пожежну небезпеку: триватиме 5 днів

Сьогодні 08:30
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Будьте уважні!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про високу пожежну небезпеку: триватиме 5 днів

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечне метеорологічне явище.

Так, у період з 23 до 27 серпня на території Дніпра та області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

23 серпня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°С, вдень 25-30°С, по м. Дніпро вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.

24-25 серпня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С.

Будь ласка, у цей період будьте максимально обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про високу пожежну небезпеку: триватиме 5 днів

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про високу пожежну небезпеку: триватиме 5 днівУкраїнська Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про високу пожежну небезпеку: триватиме 5 днівРусский

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