Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин: адреси

Сьогодні, 23 серпня, у Дніпрі будуть вимикати світло.
Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 23 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
А з 08:00 до 20:00:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Читайте також:
Автор:
Дно Каховського водосховища за два місяці повністю зазеленіло.
У Дніпрі зафіксували випадок захворювання на ботулізм.
Ситуація з дівчиною, яка понад тиждень стоїть біля стовпа в…
Вдень 22 серпня з'явилася новина про те, що в річці…