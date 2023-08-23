Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин: адреси

Встигніть зарядити телефон!

Сьогодні, 23 серпня, у Дніпрі будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 23 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Робоча: 71, 75;

вул. Енергетична: 1-Б;

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5-А.

А з 08:00 до 20:00:

вул. Краснопільська: 17;

просп. Богдана Хмельницького: 118-А, 134, 136, 138, 139, 140, 140-Г, 150, 151-Г, 152-Д, 155-А, 156-К.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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