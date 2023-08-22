Двоє врятувалося, а 12-річний хлопчик втонув: деталі трагедії на воді у Кривому Розі від ДСНС

Вдень 22 серпня з'явилася новина про те, що в річці Інгулець міг втопитися хлопчик.

За словами очевидців, вони побачили дітей, які потребували допомоги, тож покликали ДСНС.

На місце приїхали рятувальники, які з’ясували, що під час купання почали тонути троє підлітків. Ця ділянка була непристосована для відпочинку на воді, тож діти втратили контроль над ситуацією.

Один із хлопців самостійно виліз з воду на бетонну опору, де чекав допомоги дорослих. Іншого 12-річного хлопчика намагався врятувати 39-річний чоловік, але згодом і сам почав тонути, тож його витягували із води поліціянти, які прибули до приїзду ДСНС.

Врятованого 12-річного хлопця ушпиталили до лікарні. Ще один 12-річний хлопчик, який був разом зі своїми друзями, зник під водою.

Рятувальники доправили першого хлопця, який самостійно врятувався до берега, і розпочали пошуки зниклої дитини.

Співробітниками Служби порятунку на двох гумових човнах здійснено обстеження водної поверхні нижче за течією. Згодом на відстані 30 метрів від берега, на глибині 5 метрів водолази виявили тіло дитини та доправили до берега.

Його намагалися реанімувати, але вже було пізно.

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