Мешканець Дніпра захворів на ботулізм, з’ївши в’яленої рибки з пивного магазину

У Дніпрі зафіксували випадок захворювання на ботулізм.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Дніпрянин придбав в’ялену рибку “Плітку” в магазині “BEER BANK” у Дніпрі. Згодом він відчув себе зле та звернувся до лікарів. Постраждалого, у стані середньої важкості, 13 серпня ушпиталили до відділення реанімації та інтенсивної терапії до лікарні Дніпра, де йому було ввели протиботулінічну сироватку.

Фахівці Держпродспоживслужби провели перевірку закладу.

За результатами проведеного інспектування винесено:

– рішення про вилучення з обігу харчового продукту невідомого походження та без відповідного маркування, а саме плітки в’яленої не розібраної, в кількості 1,462 кг;

– рішення про тимчасове припинення обігу харчового продукту (плітка в’ялена не розібрана) з 15.08.2023 на 10 робочих днів;

– складено припис про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та добробут тварин.

Відомо, що виробник в’яленої плітки знаходиться в Черкаській області, тож інформацію про ймовірне зараження риби ботулізмом. Розслідування триває.

Що відомо про ботулізм

Ботулізм – тяжке харчове отруєння, яке спричинене вживанням продуктів з ботулотоксинами. Найчастіше це в’ялена, солена або копчена риба, гриби домашнього консервування, м’ясні і ковбасні вироби домашнього приготування, бобові консерви.

Симптоми захворювання:

слабкість

запаморочення

головний біль

сухість у роті

температура тіла найчастіше не підвищена

нудота, блювота, послаблення випорожнення

Протягом декількох годин або 1-2 діб з’являються характерні для ботулізму симптоми ураження нервових центрів головного мозку: порушення зору, двоїння в очах, сітка перед очима, розширення зіниць, опущення повік, біль та труднощі при русі очних яблук, порушення ковтання. Пізніше виникає ураження дихального центру, в результаті чого може настати розлад дихання та смерть від задухи.

При появі цих симптомів – зверніться до лікаря.

Як уникнути ботулізму

промивайте рибу перед засолом

уникайте вживання продуктів з роздутих бляшанок; банок з яких щось витікає

не вживайте домашню консервацію, яка стоїть понад рік або термін зберігання якої сплив

уникайте споживання в’яленої, копченої, соленої та консервованої риби.

добре прожарюйте чи проварюйте м’ясні чи рибні консерви, адже при термічній обробці токсин ботулізму руйнується

категорично виключіть придбання виготовлених у домашніх умовах консервів, в’яленої, копченої, соленої риби й інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб та на стихійних ринках.

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