Жителей Днепра предупреждают о высокой пожарной опасности: продлится 5 дней

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеорологическом явлении.
Так, в период с 23 по 27 августа на территории Днепра и области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
23 августа: Облачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 13-18°С, днем 25-30°С, по г. Днепр ночью 15-17°С, днем 25-27°С.
24-25 августа: Облачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.
Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
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