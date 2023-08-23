На Дніпропетровщині майже три місяці розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка: потрібна допомога

29 травня чоловік вийшов з дому на вулиці Київська у селі Маївка Дніпровського району та не повернувся. Наразі його місцезнаходження невідоме.
Про це пише “Інформатор”.
Прикмети: зріст 165 сантиметрів, худорлявої статури, темне коротке волосся, карі очі.
Був одягнений у спортивний костюм кольору хакі та взутий у сині шльопанці.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номером: (068) 777-01-12.
Важлива будь-яка інформація!
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