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  • На Дніпропетровщині майже три місяці розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка: потрібна допомога

На Дніпропетровщині майже три місяці розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка: потрібна допомога

Сьогодні 08:05
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У Дніпропетровській області розшукують 55-річного безвісти зниклого Віктора Фоміна.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже три місяці розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка: потрібна допомога

29 травня чоловік вийшов з дому на вулиці Київська у селі Маївка Дніпровського району та не повернувся. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Про це пише “Інформатор”.

Прикмети: зріст 165 сантиметрів, худорлявої статури, темне коротке волосся, карі очі.

Був одягнений у спортивний костюм кольору хакі та взутий у сині шльопанці.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номером: (068) 777-01-12.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже три місяці розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка: потрібна допомогаУкраїнська

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