В Днепропетровской области прогремит взрыв: когда и почему

Сегодня, 23 августа, в Днепропетровской области будет громко – в Кривом Роге прогремит взрыв.
Он производственный, поэтому причин для паники нет.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере АО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Ингулецкий район).
Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
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