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В Днепропетровской области прогремит взрыв: когда и почему

Сегодня 09:00
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Все под контролем!

Новости Днепра про В Днепропетровской области прогремит взрыв: когда и почему

Сегодня, 23 августа, в Днепропетровской области будет громко – в Кривом Роге прогремит взрыв.

Он производственный, поэтому причин для паники нет.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере АО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Ингулецкий район).

Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

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