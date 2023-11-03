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В Новомосковске начали голосование за новое название города: из чего выбирают

Сегодня 14:59
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В Новомосковске началось голосование за новое название города.

Новости Днепра про В Новомосковске начали голосование за новое название города: из чего выбирают

Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.
 
По его словам, это исторический момент. Выбрать можно одно из трех названий, которые определили в горсовете после длительных обсуждений:
  • Новосамарск
  • Самар
  • Новоселица

Проголосовать можно онлайн уже сейчас или в понедельник — офлайн.

Голосование онлайн пройдет через платформу e-dem https://consult.e-dem.ua/polls/1782.

Для того чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться на сайте. Вам предложат пройти верификацию через электронную подпись или BankID, если у вас есть карта в одном из банков. Затем следует указать место регистрации. Отметим, что отдать свой голос смогут только люди, имеющие «прописку» в Новомосковской тергромаде. Днепряне помочь соседям не смогут.

Это официальная платформа, так что бояться не стоит.

Для тех, у кого нет счета в банке, можно проголосовать путем заполнения бюллетеня на одной из точек голосования. Точки будут размещены в помещениях городских школ, а также в ДК «Металлургов» и БК им. Олеся Гончара. Окончательный список адресов и порядок их работы будут опубликованы в понедельник.

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