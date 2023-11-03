В Новомосковске начали голосование за новое название города: из чего выбирают

Проголосовать можно онлайн уже сейчас или в понедельник — офлайн.
Голосование онлайн пройдет через платформу e-dem https://consult.e-dem.ua/polls/1782.
Для того чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться на сайте. Вам предложат пройти верификацию через электронную подпись или BankID, если у вас есть карта в одном из банков. Затем следует указать место регистрации. Отметим, что отдать свой голос смогут только люди, имеющие «прописку» в Новомосковской тергромаде. Днепряне помочь соседям не смогут.
Это официальная платформа, так что бояться не стоит.
Для тех, у кого нет счета в банке, можно проголосовать путем заполнения бюллетеня на одной из точек голосования. Точки будут размещены в помещениях городских школ, а также в ДК «Металлургов» и БК им. Олеся Гончара. Окончательный список адресов и порядок их работы будут опубликованы в понедельник.
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