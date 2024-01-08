В Новомосковске маршрутку с пассажирами опрокинуло взрывной волной: появились фото

В Днепропетровской области утром 8 января в результате массированной ракетной атаки пострадали по меньшей мере 25 человек.

Как сообщили в областной прокуратуре, по состоянию на 10:30 известно об одной погибшей и 25 пострадавших.

Массированный обстрел россияне совершили утром 8 января. Цель – инфраструктура Днепропетровской области. Ракеты попали по гражданским объектам. В частности, есть попадание возле ТЦ в Кривом Роге, рядом с жилыми домами и больницами. Предварительно в городе зафиксировали 9 ракетных ударов. Об этом сообщил Александр Вилкул. Повреждения получили не менее 20 домов. Один человек получил ранение.

В Лозоватском обществе Кривого Рога ракета попала в частный дом. Погибла 62-летняя женщина. По данным МВД, еще три человека могут находиться под завалами.

В Новомосковске в результате атаки повреждены админздания, автозаправки, пятиэтажка, автомобили. Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку с пассажирами. Предварительно пострадали 24 человека, из них пятеро – дети.

Однако на местах до сих пор работают правоохранители, поэтому последствия атак уточняются.

ТЦ в Кривом Роге теперь выглядит так.

Пожар в ТЦ тушат спасатели.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: