В Новомосковске маршрутку с пассажирами опрокинуло взрывной волной: появились фото

Как сообщили в областной прокуратуре, по состоянию на 10:30 известно об одной погибшей и 25 пострадавших.
Массированный обстрел россияне совершили утром 8 января. Цель – инфраструктура Днепропетровской области. Ракеты попали по гражданским объектам. В частности, есть попадание возле ТЦ в Кривом Роге, рядом с жилыми домами и больницами. Предварительно в городе зафиксировали 9 ракетных ударов. Об этом сообщил Александр Вилкул. Повреждения получили не менее 20 домов. Один человек получил ранение.
В Лозоватском обществе Кривого Рога ракета попала в частный дом. Погибла 62-летняя женщина. По данным МВД, еще три человека могут находиться под завалами.
В Новомосковске в результате атаки повреждены админздания, автозаправки, пятиэтажка, автомобили. Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку с пассажирами. Предварительно пострадали 24 человека, из них пятеро – дети.
Однако на местах до сих пор работают правоохранители, поэтому последствия атак уточняются.
ТЦ в Кривом Роге теперь выглядит так.
Пожар в ТЦ тушат спасатели.
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