У Новомосковську маршрутку з пасажирами перекинуло вибуховою хвилею: з’явилися фото

Як повідомили в обласній прокуратурі, станом на 10:30 відомо про одну загиблу та 25 постраждалих.
Масований обстріл росіяни здійснили вранці 8 січня. Ціль – інфраструктура Дніпропетровської області. Ракети влучили по цивільних об’єктах. Зокрема, є влучання біля ТЦ у Кривому Розі, поруч з житловими будинками та лікарнями. Попередньо, у місті зафіксували 9 ракетних ударів. Про це повідомив Олександр Вілкул. Пошкоджень зазнали щонайменше 20 будинків. Один чоловік отримав поранення.
У Лозуватській громаді Кривого Рогу ракета влучила у приватний будинок. Загинула 62-річна жінка. За даними МВС, ще троє людей можуть бути під завалами.
У Новомосковську внаслідок атаки пошкоджені адмінбудівлі, автозаправки, п’ятиповерхівка, автівки. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку з пасажирами, яка проїжджала повз. Попередньо, постраждали 24 людини, з них п’ятеро – діти.
Однак на місцях досі працюють правоохоронці, тож наслідки атак уточнюються.
ТЦ у Кривому Розі тепер має такий вигляд.
Пожежу в ТЦ гасять рятувальники.
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