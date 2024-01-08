У Новомосковську маршрутку з пасажирами перекинуло вибуховою хвилею: з’явилися фото

У Дніпропетровській області зранку 8 січня внаслідок масованої ракетної атаки постраждали щонайменше 25 людей.

Як повідомили в обласній прокуратурі, станом на 10:30 відомо про одну загиблу та 25 постраждалих.

Масований обстріл росіяни здійснили вранці 8 січня. Ціль – інфраструктура Дніпропетровської області. Ракети влучили по цивільних об’єктах. Зокрема, є влучання біля ТЦ у Кривому Розі, поруч з житловими будинками та лікарнями. Попередньо, у місті зафіксували 9 ракетних ударів. Про це повідомив Олександр Вілкул. Пошкоджень зазнали щонайменше 20 будинків. Один чоловік отримав поранення.

У Лозуватській громаді Кривого Рогу ракета влучила у приватний будинок. Загинула 62-річна жінка. За даними МВС, ще троє людей можуть бути під завалами.

У Новомосковську внаслідок атаки пошкоджені адмінбудівлі, автозаправки, п’ятиповерхівка, автівки. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку з пасажирами, яка проїжджала повз. Попередньо, постраждали 24 людини, з них п’ятеро – діти.

Однак на місцях досі працюють правоохоронці, тож наслідки атак уточнюються.

ТЦ у Кривому Розі тепер має такий вигляд.

Пожежу в ТЦ гасять рятувальники.

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