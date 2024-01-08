Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает Украину

Утро в Украине началось с тревоги! Враг снова совершает массированный ракетный удар.
По информации Воздушных сил ВСУ, в воздухе находятся 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 4 борта Ту-22м3 и МиГ-31К. Первые ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины.
Также есть информация о пролете ракет в направлении Днепра.
Мэр Днепра Борис Филатов также призвал не игнорировать тревогу!
Берегите себя и будьте в безопасных местах до отбоя! Ни в коем случае ничего не снимайте и не фотографируйте!
Обновлено: в воздухе уже три МиГ-31К – возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 «Кинжал».
Обновлено 2: 8:24 — отбой!
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