Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает Украину

Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает Украину

Сегодня 06:48
просмотров

Берегите себя!

Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает Украину

Утро в Украине началось с тревоги! Враг снова совершает массированный ракетный удар.

По информации Воздушных сил ВСУ, в воздухе находятся 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 4 борта Ту-22м3 и МиГ-31К. Первые ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины.

Также есть информация о пролете ракет в направлении Днепра.

Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает Украину

Мэр Днепра Борис Филатов также призвал не игнорировать тревогу!

Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает Украину

Берегите себя и будьте в безопасных местах до отбоя! Ни в коем случае ничего не снимайте и не фотографируйте!

Обновлено: в воздухе уже три МиГ-31К – возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает Украину

Обновлено 2: 8:24 — отбой!

Читайте также:

Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает УкраинуУкраїнська Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает УкраинуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине слышали взрывы: что известно
Новости Днепра
Сегодня 07:39
На Днепропетровщине слышали взрывы: что известно

Тревога еще продолжается – будьте в безопасных местах!

Куда отдать ребенка на бадминтон в Днепре: адреса
Новости Днепра
05.01.2024 16:49
Куда отдать ребенка на бадминтон в Днепре: адреса

Новый год только начался, а юные бадминтонисты Днепра и области…

В Днепре анонсировали отключения света на 8-12 января: кому нужно зарядить повербанк
Новости Днепра
05.01.2024 15:58
В Днепре анонсировали отключения света на 8-12 января: кому нужно зарядить повербанк

Подготовьтесь!

В Днепре арендаторы сняли квартиру на сутки и разгромили ее (ВИДЕО)
Новости Днепра
05.01.2024 14:57
В Днепре арендаторы сняли квартиру на сутки и разгромили ее (ВИДЕО)

Если у вас есть квартира, которую вы планируете сдавать в…

Последние новости

На Днепропетровщине слышали взрывы: что известно
На Днепропетровщине слышали взрывы: что известно

Тревога еще продолжается – будьте в безопасных местах!

Сегодня 07:39
8
просмотров
Погода в Днепре на 8 января: облачно, ожидается снег
Погода в Днепре на 8 января: облачно, ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котиками
В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котиками

Сегодня вражеская ракета оставила девушку-волонтера, 8 собак и котиков без крова.

Вчера 19:43
5
просмотров
Оккупанты направили на Никополь дрон-камикадзе, — ОВА
Оккупанты направили на Никополь дрон-камикадзе, — ОВА

Российские оккупанты сегодня направили на Никополь дрон-камикадзе.

Вчера 18:48
5
просмотров
Ему было всего 25: на Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Ренат Нагорный
Ему было всего 25: на Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Ренат Нагорный

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб главный сержант Нагорный Ренат Владимирович.

Вчера 17:58
6
просмотров
В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в жилом доме
В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в жилом доме

Сегодня в Днепре загорелся жилой дом по улице Слободской Шевченковского района города Днепр.

Вчера 16:49
7
просмотров
Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)
Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

В Днепре в результате вражеской атаки серьезно пострадало общежитие, почти у всех жителей вылетели стекла, есть и другие разрушения.

Вчера 15:38
7
просмотров
В Днепре коммунальщики ликвидировали последствия сбивания вражеского металлолома
В Днепре коммунальщики ликвидировали последствия сбивания вражеского металлолома

В Днепре на месте падения обломков вражеского железа работали коммунальные службы.

Вчера 14:19
11
просмотров
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы внедорожник насмерть сбил пешехода.

Вчера 13:40
6
просмотров
В Днепре в результате вражеской атаки повреждены автомобили и дома горожан (ФОТО)
В Днепре в результате вражеской атаки повреждены автомобили и дома горожан (ФОТО)

В Днепре в результате вчерашней атаки БПЛА повредило имущество горожан.

Вчера 12:24
14
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх