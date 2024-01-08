Перебувайте в укриттях: на Дніпро летять ракети, ворог знову масовано обстрілює Україну

Бережіть себе!

Ранок в Україні почався з тривоги! Ворог знову здійснює масований ракетний удар.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, наразі у повітрі перебувають 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 4 борти Ту-22м3 та МіГ-31К. Перші ракети уже в повітряному просторі України.

Також є інформація про проліт ракет у напрямку Дніпра.

Мер Дніпра Борис Філатов також закликав не ігнорувати тривогу!

Будь ласка, бережіть себе та будьте у безпечних місцях до відбою! Ні в якому разі нічого не знімайте та не фотографуйте!

Оновлено: у повітрі вже три МіГ-31К – можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 “Кинджал”.

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