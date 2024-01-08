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На Днепропетровщине слышали взрывы: что известно

Сегодня 07:39
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Тревога еще продолжается – будьте в безопасных местах!

Новости Днепра про На Днепропетровщине слышали взрывы: что известно

Сегодня утром, 8 января, россияне снова массированно обстреливают Украину ракетами. В частности, взрывы слышали в пригороде Днепра и Кривом Роге. Тревога продолжается, потому опасность еще остается.

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, призвал жителей области находиться в безопасных местах, а также ничего не снимать и не выкладывать в сеть!

В области воздушная тревога. Оставайтесь в безопасности. Берегите жизнь. Вся информация после отбоя. Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть, – написал Сергей Лысак.

Новости Днепра про На Днепропетровщине слышали взрывы: что известно

Взрывы, которые слышали в Кривом Роге, прокомментировал и Александр Вилкул, глава Рады обороны города. Он отметил, что враг массированно атакует город, и призвал соблюдать информационную гигиену!

Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену, – написал Вилкул.

Новости Днепра про На Днепропетровщине слышали взрывы: что известно

Пожалуйста, берегите себя!

Обновлено: 8:24 – отбой!

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