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В Киеве горит КНУ им. Карпенко-Карого

Сегодня 10:34
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В центре Киева сегодня, 11 апреля, произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.

Новости Днепра про В Киеве горит КНУ им. Карпенко-Карого

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Спасатели работают на месте, – написал он.

Позже Кличко добавил, что пожар локализовали на площади 10 кв. м.

Локализация пожара на площади 10 кв. м. на Крещатике. Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания в помещении корпуса университета имени Карпенко-Карого, – отметил мэр.

Новости Днепра про В Киеве горит КНУ им. Карпенко-Карого

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