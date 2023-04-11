У Києві горить КНУ ім. Карпенко-Карого

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Рятувальники працюють на місці, – написав він.
Пізніше Кличко додав, що пожежу локалізували на площі 10 кв. м.
Локалізація пожежі на площі 10 кв. м. на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого, – зазначив мер.
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