У Києві горить КНУ ім. Карпенко-Карого

У центрі Києва сьогодні, 11 квітня, сталася пожежа у будівлі навчального корпусу університету імені Карпенка-Карого.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Рятувальники працюють на місці, – написав він.

Пізніше Кличко додав, що пожежу локалізували на площі 10 кв. м.

Локалізація пожежі на площі 10 кв. м. на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого, – зазначив мер.

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