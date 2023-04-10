Совершил тяжкое преступление: на Днепропетровщине полиция разыскивает мужчину

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В Кривом Роге полиция разыскивает мужчину за совершение тяжкого преступления.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 45-55 лет, рост около 175-180 см, крепкого телосложения, волосы короткие седые.

Был одет в кожаную кепку, кожаную куртку, голубую футболку, черные джинсы.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: (098) 399 63 40, (098) 241 32 74, (068) 028 18 08, (096) 119 58 30, 102 или в отделение полиции №1 Криворожского районного управления полиции.

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