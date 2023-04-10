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Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

Сегодня 17:42
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В Днепре цветут магнолии.

Новости Днепра про Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

Несмотря на то, что начало весны оказалось морозным и дождливым, в Днепре активно цветут деревья и кустарники. Вот и в сквере Героев распустились первые белые магнолии.

Магнолии относят к роду растений семейства магнолиевых. Есть более чем 210 видов этих деревьев, которые появились более 100 миллионов лет назад. Деревья названы в честь французского ботаника Пьера Маньоля. Цветки бывают разных цветов. Наиболее распространены розовые, желтые и белые.

На территории нашей страны можно встретить деревья трех видов: розовые магнолии Суланжа, фиолетовые Ленне и белые магнолии Кобус. Именно последние сейчас буйно цветут в сквере Героев.

Магнолии интересны тем, что цветки на деревьях появляются задолго до листьев. И только когда белоснежные бутоны отцветут – деревья покроются первой зеленой листвой.

Фотографиями поделилась днепрянка Ирина. Будет цвести магнолия еще неделю-две, поэтому поторопитесь увидеть эту красоту своими глазами и сделать фото на память.

Новости Днепра про Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

Новости Днепра про Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

Новости Днепра про Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

Новости Днепра про Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

Новости Днепра про Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

Новости Днепра про Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

Напомним, ранее мы публиковали ТОП-5 локаций, где можно найти сакуры. А на Набережной Победы расцвели красные спиреи.

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Новости Днепра про Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)Українська Новости Днепра про Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)Русский

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