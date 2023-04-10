Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часов

Сегодня 17:16
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часов

В Днепре во вторник, 11 апреля, планируют выключить свет многим жителям с 08:00 до 17:00. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Так, завтра будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Криворожская: 2, 4, 6, 8, 20;
  • ул. Макарова: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25;
  • ул. Холодноярская: 22, 24, 26, 28;
  • пер. Станкостроительный : 4.

Советуем зарядить телефоны и повербанки!

Напомним, ранее мы писали: отключение света в Днепре: ремонтные работы перенесены на 18 апреля.  

Читайте также:

 

Новости Днепра про Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часовУкраїнська Новости Днепра про Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часовРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение
    Новости Днепра
    Сегодня 17:48
    В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение

    Для водителей Днепра и всей Украины с апреля этого года…

    Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:42
    Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

    В Днепре цветут магнолии.

    Pac-Man, ест россиян и героический Змеиный: подборка военных граффити, появившихся за год в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:51
    Pac-Man, ест россиян и героический Змеиный: подборка военных граффити, появившихся за год в Днепре (ФОТО)

    В Днепре показали военные граффити.

    Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлению
    Новости Днепра
    Сегодня 15:50
    Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлению

    Депутаты местных рад слагают мандаты.

    Последние новости

    В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение
    В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение

    Для водителей Днепра и всей Украины с апреля этого года «заработали» новые штрафы. За езду на машине с механической коробкой можно получить штраф от 3,4 до 40,8 тыс грн. Коснуться нововведение не всех владельцев транспорта.

    Сегодня 17:48
    просмотров
    Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)
    Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

    В Днепре цветут магнолии.

    Сегодня 17:42
    просмотров
    Pac-Man, ест россиян и героический Змеиный: подборка военных граффити, появившихся за год в Днепре (ФОТО)
    Pac-Man, ест россиян и героический Змеиный: подборка военных граффити, появившихся за год в Днепре (ФОТО)

    В Днепре показали военные граффити.

    Сегодня 16:51
    просмотров
    На АЗС в Днепропетровской области произошла стрельба: есть пострадавший
    На АЗС в Днепропетровской области произошла стрельба: есть пострадавший

    В Каменском на АЗС произошла стрельба.

    Сегодня 16:14
    просмотров
    Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлению
    Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлению

    Депутаты местных рад слагают мандаты.

    Сегодня 15:50
    0
    просмотров
    Рада вернула доплаты в 30 тысяч грн военным: кому именно
    Рада вернула доплаты в 30 тысяч грн военным: кому именно

    Верховная Рада вернула 30 тысяч доплат военным.

    Сегодня 15:23
    0
    просмотров
    Антисанитария и плесень: омбудсман показал, как живут переселенцы на Днепропетровщине
    Антисанитария и плесень: омбудсман показал, как живут переселенцы на Днепропетровщине

    В общежитиях Днепропетровской области, где живут переселенцы, ужасные условия.

    Сегодня 15:01
    просмотров
    Як понад 50 років тому виглядав квітковий годинник у парку Шевченка в Дніпрі (ФОТО)
    Як понад 50 років тому виглядав квітковий годинник у парку Шевченка в Дніпрі (ФОТО)

    В одном из парков Днепра несколько лет «ходили» цветочные часы. Механизм их весил почти центнер,  а чтобы подвести «ходики» рабочие спускались под землю.

    Сегодня 14:50
    просмотров
    «Силуэт снесенного дома»: в Днепре предлагают сохранить потрепанную стену на бульваре Кучеревского
    «Силуэт снесенного дома»: в Днепре предлагают сохранить потрепанную стену на бульваре Кучеревского

    В Днепре предлагают сохранить обшарпанную стену вблизи "Днепр-арены".

    Сегодня 14:22
    просмотров
    На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели
    На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели

    Сегодня, 10 апреля, в 09:03 на линию «101» позвонил обеспокоенный мужчина.

    Сегодня 13:44
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх