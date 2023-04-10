Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часов

В Днепре во вторник, 11 апреля, планируют выключить свет многим жителям с 08:00 до 17:00. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Так, завтра будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Советуем зарядить телефоны и повербанки!
Напомним, ранее мы писали: отключение света в Днепре: ремонтные работы перенесены на 18 апреля.
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Александра Лучка
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